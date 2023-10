Modelo diferente da Kangoo está a venda no Brasil

Com a promessa de vir com teto mais alto, motor 1.6 e 114 cavalos, o Kangoo da Renault, está disponível para compra no país.

Conforme o colunista da CBN Campo Grande, Paulo Cruz, a classe chegou para substiuir o antigo modelo, fabricado e vendido na Argentina. Conhecido como multiplas proposições, há chance de ter modelo elétrico.

Paulo, destaca que o novo Kangoo é ótimo para fazer vagens com a família, além de ter a aparência diferenciada dos antigos padrões.

