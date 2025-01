Indústria automotiva brasileira: Protecionismo ou inovação?

A chegada de montadoras chinesas com carros mais acessíveis e tecnologicamente avançados no Brasil tem gerado polêmica. Na Coluna desta semana na CBN Campo Grande, Paulo Cruz destacou a reação da indústria automotiva nacional, que acusa as concorrentes estrangeiras de vender veículos abaixo do custo de produção. Para o comentarista, o problema está na falta de competitividade local devido a impostos altos e defasagem tecnológica.

“É preciso cobrar redução de impostos e investir no parque industrial nacional. Não dá para continuar taxando produtos melhores e mais competitivos que chegam de fora”, explicou Paulo Cruz.