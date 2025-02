Câmbio automático cuidados e dicas para proprietários

O câmbio automático, que foi uma raridade nos anos 90 e início dos 2000, hoje já é a preferência da maioria dos motoristas brasileiros. Em sua coluna na CBN Campo Grande, Paulo Cruz faz um alerta sobre as vantagens e cuidados necessários ao dirigir um carro com câmbio automático, além de destacar a importância da manutenção preventiva para garantir a durabilidade do veículo e a segurança do motorista

Em seu comentário, Cruz explica como o câmbio automático se popularizou ao longo das últimas décadas, deixando de ser um item de luxo para se tornar uma opção acessível e prática. Ele também destaca a importância de saber como utilizar e cuidar corretamente desse sistema, evitando erros comuns, como a troca incorreta de marchas ao estacionar, que podem prejudicar a durabilidade do veículo.