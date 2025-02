Dicas essenciais para economizar combustível e evitar prejuízos no carro

Com o aumento constante do preço da gasolina, economizar combustível se tornou uma prioridade para muitos motoristas. Na coluna de hoje(11), na Rádio CBN Campo Grande, Paulo Cruz compartilha dicas práticas e simples para quem deseja reduzir os gastos com combustível e manter o carro em bom estado, sem abrir mão da segurança.

“Manter os pneus alinhados, balanceados e calibrados é fundamental para evitar o maior consumo de combustível. E mais: descarte o peso extra no carro, como bagagens desnecessárias, para garantir um desempenho eficiente e mais econômico”, orientou Paulo.