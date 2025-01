Pneus de carros elétricos: o que você precisa saber

Os carros elétricos estão cada vez mais presentes nas ruas do Brasil, e com eles, surgem novas dúvidas e desafios. Um dos principais questionamentos é sobre os pneus desses veículos. A resposta para algumas destas dúvidas o Colunista da CBN Campo Grande, Paulo Cruz, trouxe nesta quinta-feira (30), no Jornal CBN Campo Grande.

“O pneu de um carro elétrico é diferente do pneu comum. Ele é projetado para suportar o peso adicional das baterias e a potência instantânea do motor elétrico”, afirma Paulo Cruz.