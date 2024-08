O final de semana será quente e seco em MS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o perigo potencial para a baixa umidade do ar nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, neste sábado (17). O índice de umidade pode alcançar níveis entre 20 e 30% nos municípios. Além disso, o Inmet alerta também para perigo potencial de onda de calor nos próximos dois dias no estado. O alerta segue até segunda-feira (19) com temperatura 5ºC acima da média por período.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo permanece firme devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco no Estado.

A mínima prevista para Campo Grande é de 25°C e a máxima chega aos 37°C. Dourados tem mínima de 19°C e máxima semelhante à Capital. Ponta Porã, na região Sul-Fronteira, amanhece com 21°C e atinge 34°C ao longo do dia. No Leste, Anaurilândia registra variação entre 20°C e 36°C.

Na região do Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba chegam aos 36°C nos horários mais quentes do dia, com mínimas de 18°C e 19°C, respectivamente. Os termômetros em Coxim, no Norte, marcam 21°C inicialmente e atingem máxima de 38°C.

Em Corumbá, na região Pantaneira, tem 26°C pela manhã e 38°C à tarde. Já em Aquidauana a mínima é de 21°C e a máxima de 39°C. Na região Sudoeste, Porto Murtinho tem mínima de 24°C e máxima também de 39°C.

Domingo

A previsão do Cemtec indica continuidade do tempo firme, com sol e poucas nuvens no domingo (18). Além disso, são esperadas temperaturas acima da média com valores que podem atingir 36-39°C e baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10-20%.

“Estas condições meteorológicas previstas, de tempo quente e seco, tornam o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais. Além disso, essas condições impactam na saúde humana e no meio ambiente”, destaca o órgão.

Por isso, recomenda-se que além de beber bastante líquido e umidificar os ambientes, a população não ateie fogo em nenhuma situação.

Em Campo Grande, no domingo, os termômetros variam entre 25°C pela manhã e 36°C à tarde. Na região Sul, Dourados terá mínima de 20°C e máxima de 38°C. Nas regiões Cone-Sul e leste, os municípios de Iguatemi e Anaurilândia registram temperaturas semelhantes, com mínimas de 20°C e máximas de 37°C.

Paranaíba e Três Lagoas, na região do Bolsão, amanhecem com 18°C e chegam aos 36°C e 37°C, respectivamente. No Norte do Estado, Coxim e Camapuã tem mínimas de 22°C e máximas de 38°C.

Na região Pantaneira, Corumbá registra 26°C pela manhã e 38°C à tarde, já em Aquidauana os valores variam entre 24°C e 39°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, apresenta a temperatura mais alta do dia junto à Aquidauana, com mínima de 25°C e máxima de 39°C.