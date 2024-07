O impacto do sono na balança

Dormir mal pode ser um fator contribuinte para o ganho de peso, segundo especialistas em saúde e nutrição. Na coluna CBN Boa Forma desta segunda-feira (29), Dinei Carlos comentou que estudos recentes indicam que a falta de sono adequado pode afetar o equilíbrio hormonal do corpo, levando ao aumento do apetite e do consumo excessivo de alimentos.

A privação de sono afeta diretamente os hormônios responsáveis pela regulação da fome. Quando uma pessoa não dorme o suficiente, os níveis de grelina, um hormônio que estimula o apetite, tendem a aumentar, enquanto os níveis de leptina, que suprime a fome, diminuem.

Confira a coluna na íntegra: