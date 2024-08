Onça-pintada ferida em incêndio é resgatada no Pantanal

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar Ambiental (PMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e o Grupo de Resgate e Tratamento de Animais Silvestres (Gretap) resultou no resgate de uma onça-pintada com queimaduras em uma fazenda do Pantanal, na manhã desta quinta-feira (15).

A onça-pintada, uma fêmea jovem de aproximadamente 60 kg, foi encontrada em situação crítica dentro de uma manilha de concreto, a 40 km de Miranda. O animal apresentava queimaduras de segundo grau nas quatro patas e lacerações em diversas partes do corpo, provavelmente causadas pelos recentes incêndios que assolaram a região.

Após ser sedada e retirada da manilha por uma equipe especializada, a onça foi transportada para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres (Cras) em Campo Grande, onde receberá os cuidados veterinários necessários. A expectativa é que o felino se recupere e possa ser reintroduzido em seu habitat natural após o tratamento.

