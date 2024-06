Economista destaca os impactos da reforma tributária na Capital, nesta quinta, em palestra

Os impactos da reforma tributária serão abordados em palestra, nesta quinta-feira (06), em Campo Grande. Sobre este assunto, nós conversamos (05) dentro do Jornal CBN CG com um dos palestrantes do evento, o professor de economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Marcos Cintra.

Durante a entrevista, o estudioso destacou os pontos positivos e negativos do novo sistema de tributação nacional - que ainda aguarda regulamentação pelo Congresso Nacional - e de como isso deve gerar implicações na vida do empresário sul-mato-grossense, bem como, nas gestões municipal e estadual.

Para Cintra, as novas regras apresentaram uma evolução devido a unificação de tributos, no entanto, ainda estão longe ser simples. Entre os pontos de preocupação, ele frisou que o setor de prestação de serviços deve sofrer mais com as alterações, isso porque, para eles, a carga tributária pode ter um impacto maior que 100% dos custos.

O evento, gratuito, será realizado no dia 6 de junho, às 19h, na Faculdade Insted, situada na Rua 26 de Agosto, 63, Centro da Capital. As inscrições podem ser realizadas aqui. A realização é da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Mato Grosso do Sul (SEAC/MS). Acompanhe a entrevista.