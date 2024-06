Parto humanizado traz benefícios para mães e bebês

A maternidade foi o assunto do programa CBN Você Mulher deste sábado (22). O Brasil é um dos países com maior número de cesáreas do mundo e a grande preocupação é de que os partos sejam feitos da maneira correta e mais humana possível.

Para discutir o assunto, as enfermeiras obstetras Eloina Carvalho e Suelyn Braga, que fazem parte do Centro de Parto Humanizado Florescer, estiveram no estúdio para bater um papo com Juliana Gambim. A conversa girou em torno dos benefícios do parto humanizado, tanto para as mamães, quanto para os bebês.

Continue Lendo...

“A ideia é a pessoa [gestante] ser respeitada em todos os quesitos. Ela é participante da tomada de decisão. Ela decide o local em que vai ter o bebê, ela tem direito de escolher quem vai atendê-la. Ela tem direito de ter escolhas e de ser respeitada em relação a isso", explica Eloina.

A enfermeira também afirma que o parto imunizado impacta positivamente na imunidade do bebê.

Assista o programa na íntegra:

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG