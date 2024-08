Pedro Gomes e Eldorado recebem R$ 8 milhões para obras de infraestrutura

Os municípios de Pedro Gomes e Eldorado receberão um investimento de R$ 8,38 milhões em obras de infraestrutura urbana. As iniciativas, anunciadas pelo governo estadual, tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população e impulsionar o desenvolvimento local.

Em Pedro Gomes, as obras incluem a restauração do asfalto em diversas ruas do Centro e a implantação de um sistema de drenagem de águas pluviais no Bairro Radiante. Com um investimento de R$ 4,98 milhões, a expectativa é que os serviços sejam concluídos em até um ano.

Já em Eldorado, a Avenida Tancredo Neves e a Rua Benedito da Silva receberão melhorias no pavimento. O valor destinado a essa obra é de R$ 3,39 milhões, e o prazo para conclusão é de nove meses.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), Helio Peluffo, ressaltou a importância dessas obras.“Essas obras são fundamentais para o desenvolvimento de Pedro Gomes e Eldorado, reforçando nosso compromisso de levar infraestrutura de qualidade a todas as regiões do estado”, destaca Peluffo.

*Com informações da Seilog