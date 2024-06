'Pendurar molhado esgarça as fibras do tapete', explica especialista

Há 26 anos, o Bazar Irã atende em Campo Grande com a comercialização e cuidados com tapetes que são verdadeiras obras de arte.

Segundo o proprietário, Tiago Ferzeli, para garantir a manutenção da peça, um dos cuidados mais importantes é a aspiração pelo menos duas vezes por semana e a lavagem com água cerca de 2 vezes ao ano. “O tapete persa, por exemplo, precisa ser lavado com uma água o mais pura possível, se não mancha”.

Continue Lendo...

Sobre a diferença entre os tipos de lavagem, Ferzeli explicou que a lavagem à seco é mais superficial, no entanto, para a lavagem com água a pessoa precisa ter alguns cuidados básicos como: lavar com sabão neutro e não pendurar. “O peso do tapete molhado pode esgarçar as fibras da peça. O ideal é enrolar e deixar escorrer, e depois deixar secar sem pendurar”.

Agora, para não errar e ter o tapete sempre bem cuidado, o empresário indicou que a lavagem profunda especializada é capaz de recuperar e dar mais vida aos tapetes. “Buscamos a peça. O serviço é feito em torno de quatro a cinco dias”. Além da higienização, o Bazar Irã realiza a manutenção em bordas e franjas. Acompanhe a entrevista completa.