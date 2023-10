Perdeu o evento do ano? Clique e acompanhe os debates sobre ESG

O primeiro Fórum RCN de Sustentabilidade, realizado nesta terça-feira (24) no Bioparque Pantanal, em Campo Grande-MS, contou com a participação de profissionais da iniciativa privada e pública com alto conhecimento em práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança), pilares do desenvolvimento sustentável no planeta.

As palestras foram conduzidas por Carlo Pereira, presidente do Pacto Global Brasil, da Organização das Nações Unidas (ONU); Fábio Coelho, presidente da Associação de Investidores do Mercado de Capitais; Rosana Jatobá, jornalista e mestre em Gestão Ambiental; Sílvio Barros, engenheiro civil, consultor em sustentabilidade e governança colaborativa e ex-prefeito de Maringá - cidade paranaense referência em práticas inovadoras, sustentáveis, empreendedoras e sociais; e Eduardo Riedel, governador que desenvolve projeto para tornar Mato Grosso do Sul o primeiro estado carbono neutro do país.

Na plateia, um público qualificado de quase 300 pessoas acompanhou as palestras e debates por quase três horas no mais alto nível de conteúdo, compromissos e planejamentos regionais perante o ESG.



No link abaixo é possível rever a transmissão ao vivo do evento, na íntegra.

Continue Lendo...