Personalidades do Estado destacam história e curiosidades dos 46 anos

A história de criação de Mato Grosso do Sul contada por quem acompanhou todo o processo. Personalidades que estiveram ligadas ao contexto histórico e político do novo estado da federação, criado há 46 anos, foram o destaque desta semana nas entrevistas do Jornal CBN Campo Grande.

O ex-senador Valter Pereira, o ex-presidente do TCE/MS, Cícero de Souza e o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Walter Carneiro, contaram o que vivenciaram desde as primeiras tratativas para a criação de MS. As entrevistas também foram repletas de curiosidades e bastidores.

Valter Pereira

"A divisão do Estado não tinha um movimento orgânico, mas tinha muitos artigos nos jornais, muitos comentários no mundo universitário e nas escolas secundaristas", explica o ex-senador.

Cícero de Souza

"A história do desmembramento, da criação do estado de Mato Grosso do Sul, é muito longa. A história de divisão do erritório mato-grossense [o segundo em extensão territorial no Brasil] já vinha sendo preconizada no Brasil Império", conta o ex-presidente do TCE/MS.

Walter Carneiro

"Uma minuta do Congresso Nacional dizia assim 'fica criado o estado de Campo Grande'. Aquilo para nós foi uma morte. Ninguém queria outro nome senão Mato Grosso do Sul, ninguém queria perder seu jeitinho, queríamos continuar mato-grossenses, sul-mato-grossenses", detalha o ex-presidente da Alems.