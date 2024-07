PRF apreende armamento, munição e 1,2 tonelada de maconha em Santa Rita do Pardo

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na quinta-feira (4) resultou na apreensão de 1,2 tonelada de maconha, três fuzis, duas pistolas e mais de 600 munições em Santa Rita do Pardo, região sudeste do estado.

A operação teve início após a PRF receber denúncias de usuários da rodovia sobre um caminhoneiro que cometia infrações de trânsito. Ao localizar o veículo estacionado em um comércio à beira da rodovia, os policiais realizaram a abordagem do motorista e a vistoria do caminhão.

Durante a checagem, os agentes notaram que a carga de abóboras, que totalizava 30 toneladas, apresentava risco de queda durante o transporte. Ao retirar a lona que cobria a carga, os policiais descobriram diversos fardos pretos que continham a grande quantidade de maconha.

Além do entorpecente, os policiais encontraram três fuzis de calibre 5.56mm com as numerações raspadas, duas pistolas calibre 9mm, 20 carregadores de munições para as armas e 665 projéteis.

O motorista do caminhão foi detido e encaminhado à Polícia Federal em Três Lagoas. A carga de abóboras foi fiscalizada pela Vigilância Sanitária de Santa Rita do Pardo e, posteriormente, doada à Prefeitura Municipal.

*Com informações da PRF