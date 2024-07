PRF faz apreensão recorde no ano em Paranaíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a maior apreensão de cocaína de 2024 na tarde desta segunda-feira (8) em Paranaíba. Foram encontrados mais de 1,3 tonelada da droga, a maior quantidade em uma única apreensão neste ano e a terceira maior da série histórica da PRF.

A ação aconteceu no km 86 da BR-158, onde uma equipe de policiais deu ordem de parada a um caminhão frigorífico para uma abordagem de rotina. Durante a fiscalização no compartimento de carga do veículo, os agentes localizaram 41 fardos de cocaína escondidos em meio às caixas de carne bovina refrigerada.

Continue Lendo...

Além dos 1.375 quilos de cocaína, foram encontrados outros 173 quilos de maconha.

O condutor do caminhão informou que recebeu o material ilícito nas cidades de Ji-Paraná e Vilhena, em Rondônia, e que o destino seria o estado de São Paulo. Ele foi detido e, junto com a droga, encaminhado para a Polícia Federal em Três Lagoas (MS).

O recorde anterior de 2024 havia sido uma operação em Picos (PI) em maio, que resultou na apreensão de cerca de 800 quilos de cocaína. No ano de 2023, a PRF no Mato Grosso do Sul registrou outro marco significativo.

Em fevereiro daquele ano, no município de Sidrolândia, os policiais apreenderam 1,8 tonelada de cocaína, a maior apreensão da história do órgão.

*Com informações da PRF