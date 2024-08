Represa de condomínio de luxo rompe e provoca destruição pelo caminho

Uma represa localizada dentro do condomínio de luxo Nasa Park, na região Norte de Campo Grande, rompeu nesta terça-feira (20), por volta das nove e meia da manhã, e interrompeu o tráfego de veículos em uma das principais rodovias de Mato Grosso do Sul, a BR-163.

Uma avalanche de água e lama passou sobre a rodovia na altura do quilômetro 500 da rodovia, no trecho entre Campo Grande e o município de Jaraguari. Alguns motoristas que passavam pelo local conseguiram escapar da inundação por questão de segundos, conforme relatos repassados à nossa reportagem.

No momento do rompimento da barragem, quem trafegava em direção ao Norte do estado ou quem fazia o caminho contrário, em direção à região Sul, teve a viagem interrompida. Há um congestionamento nos dois sentidos da pista e a Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas a utilizarem desvios, antes e depois do local do acidente, nos quilômetros 495 e 511 da rodovia, que dão acesso a trechos alternativos, passando por estradas vicinais e pontes de madeira, na área rural.

A represa que cedeu tinha quase um quilômetro de extensão e, na parte mais larga, atingia mais de 400 metros de largura.

Equipes da concessionária que administra a BR-163 estão no local avaliando possíveis estragos e dando início aos trabalhos de limpeza na pista. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil também estão na área. Até o momento, felizmente, não há registro de vítimas da avalanche de água e lama.