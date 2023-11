RuralTur chega a Mato Grosso do Sul pela primeira vez em dezembro

O Ecoturismo é comum em Mato Grosso do Sul e consiste na prática de atividades ligadas a natureza e a preservação do meio ambiente. Cidades como Rio Verde, Bonito e Bodoquena recebem milhares de turistas e movimentam a economia do estado. Mas não existe apenas o Ecoturismo. O Turismo Rural também tem ganhado força.

A prática proporciona uma experiência de contato direto com pequenos produtores e com a cultura de uma região. É por meio do Turismo Rural que os visitantes podem se hospedar em fazendas e conhecer de perto a rotina e as tradições do campo.

A RuralTur, maior feira de Turismo Rural do Brasil, chega a Mato Grosso do Sul pela primeira vez na história para alavancar o segmento, como diz o diretor-presidente da Fundação de Turismo do estado, Bruno Wendling.

Continue Lendo...

"Vão vir diversos estados para cá. Vão para o Pantanal também, mas em uma outra perspectiva, de ir num espaço rural, fazer atividades rurais no Pantanal e também, claro, ter a oportunidade de ver os safaris, fazer a pesca esportiva, conhecer a nossa gastronomia, o dia a dia do Homem-Pantaneiro. Então também é um chamariz, você inverter a lógica né. Venha conhecer o meio rural do Pantanal e depois chegando lá você vai fazer atividade de ecoturismo, turismo de experiência", afirma Wendling

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Campo Grande vai receber o evento que tem como tema: Isto é Mato Grosso do Sul. O lançamento foi feito nesta quinta-feira (16) na Feira Central de Campo em evento que contou com a presença de autoridades e com um show cultural para a população presente. Após a cerimônia, foi oferecido um coquetel.

Segundo o Secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, a chegada da RuralTur é importante para o desenvolvimento do setor no estado. "Uma nova expectativa de renda para a nossa população, nesse estado que tem tudo a ver com o turismo rural. Então, é muito interessante que abre novas perspectivas, capacita os nossos produtores, abrindo possibilidade de renda para toda a população", diz o secretário. "Primeiro, a nossa população, a nossa comunidade rural perceber o tanto de perspectiva que pode se abrir a partir do turismo rural. Valorizando a nossa gastronomia, a nossa cultura, a nossa história e também mostrando para os investidores que investem nessa questão do turismo rural mostrar para o Brasil as potencialidades do Mato Grosso do Sul", completa.

A RuralTur será realizada entre os dias 12 e 14 de dezembro, na Feira Central de Campo Grande. O evento é promovido pelo Sebrae MS, com correalização do Sistema Famasul.