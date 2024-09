Sete pessoas são presas em Ponta Porã durante operação da PF

Sete pessoas foram presas em Ponta Porã, suspeitas de tráfico internacional de drogas. A operação, intitulada "Olho de Vidro" foi deflagrada nesta quinta-feira (19), pela Polícia Federal (PF), em seis estados brasileiros. O alvo principal, um vereador do município de João Alfredo (PE), suspostamente ligado a uma facção criminosa, segue foragido.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Além de Mato Grosso do Sul, os policiais federais atuaram em Mato Grosso (MT), Pernambuco (PE), São Paulo (SP), Santa Catarina (SC) e Goiás (GO).

As investigações tiveram início em maio de 2022, quando um caminhão foi apreendido em Ponta Porã com cerca de 400kg de maconha e cocaína. A partir desta ocorrência, foi identificada a atuação de uma organização criminosa. A PF investiga a participação de 17 pessoas no crime.

Além das prisões, duas empresas foram fechadas, além da apreensão de drogas, armas e veículos durante a operação. Também foi realizado o bloqueio de valores nas contas bancárias dos investigados.

