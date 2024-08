Sistema utiliza nova biotecnologia para facilitar a vida dos cotonicultores

Em setembro, a BASF chega à 14ª edição do Congresso Brasileiro do Algodão (CBA) com uma série de inovações para ampliar soluções para os cotonicultores em sementes, biotecnologia, proteção de cultivos e soluções digitais. Durante o CBN Agro deste sábado (31), conversamos com o gerente sênior de Marketing Algodão da BASF, Warley Palota, que contou sobre as caracteristicas das tecnologias que serão apresentadas.

De acordo com Warley, um dos destaques é o Sistema SeletioTM, que une uma nova biotecnologia, um novo herbicida pré-emergente e novas variedades de sementes FiberMax® ainda mais competitivas.

Acompanhe a entrevista completa.