Termina hoje prazo para inscrição do concurso público da Prefeitura de Dourados

Encerra-se nesta segunda-feira (9) o prazo para inscrições no concurso público da Prefeitura de Dourados, Mato Grosso do Sul, que oferece 191 vagas para profissionais de diferentes áreas. As inscrições podem ser feitas até as 23h59, exclusivamente pelo site do Instituto Ibest, responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 120, conforme o cargo.

Os salários oferecidos no concurso vão de R$ 1.321,28 a R$ 11.162,64, com carga horária semanal entre 24 e 40 horas. Entre as vagas disponíveis estão oportunidades para médicos, enfermeiros, dentistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, entre outros. Há vagas destinadas a ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros e indígenas, de acordo com as especificações do edital.

A seleção dos candidatos será feita por meio de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para o dia 20 de outubro de 2024. Também haverá avaliação de títulos, com caráter classificatório.

Os interessados precisam ter ensino fundamental, médio, técnico ou superior, dependendo do cargo, além de atender outros requisitos, como estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

*Com informações da PCI Concursos