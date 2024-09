TRE/MS indefere a candidatura do PCO à prefeitura de Campo Grande

O candidato à prefeitura de Campo Grande, Jorge Batista (PCO), está fora da corrida eleitoral em 2024 por irregularidade na prestação de contas eleitorais do vice, Thiago Assad.

A decisão pelo indeferimento foi publicada nesta terça-feira (24), no Diário da Justiça Eleitoral - definida pelo juiz da 8ª Zona Eleitoral/MS, Andrade Neto.

O indeferimento se deve ao fato do candidato a vice-prefeito, Thiago Assad (PCO), não ter prestado contas com a Justiça Eleitoral em relação à campanha eleitoral de 2020.

Com a inaptidão de Assad para a disputa, toda a chapa composta pelo partido fica impedida de concorrer ao pleito. Isso porque, conforme o calendário eleitoral, não há mais tempo para a substituição do nome do candidato, o prazo terminou no dia 16 de setembro.

Com a definição, seguem na disputa pela prefeitura de Campo Grande sete candidatos: Adriane Lopes (PP), Beto Pereira (PSDB), Beto Figueiró (Novo), Rose Modesto (União), Camila Jara (PT), Luso de Queiroz (Psol) e Ubirajara Martins (DC).