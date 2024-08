UFMS abrirá 29 vagas para professores substitutos em diversas áreas

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) estará com inscrições abertas para o preenchimento de 29 vagas de professor substituto. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas do conhecimento e em diferentes cidades do estado. As inscrições podem ser feitas gratuitamente entre os dias 7 e 11 de agosto, exclusivamente pela internet, no site da UFMS.

As vagas são destinadas a mestres e doutores em diversas áreas do conhecimento. A carga horária pode ser de 20 ou 40 horas semanais, e a remuneração varia de acordo com a titulação e a jornada de trabalho, podendo chegar a R$ 6.356,02. Além do salário, os aprovados terão direito a auxílio-alimentação.

O processo seletivo será composto por três etapas: prova escrita, prova didática e prova de títulos. A prova escrita e a prova didática terão caráter eliminatório e classificatório, enquanto a prova de títulos terá apenas caráter classificatório. A prova escrita terá peso 30, a prova didática 40 e a prova de títulos 10.

A UFMS reserva um percentual de vagas para pessoas com deficiência e para pessoas que se autodeclararem pretas ou pardas.

Segundo a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Gislene Walter da Silva, atuar como professor substituto na UFMS é uma excelente oportunidade para os profissionais da área. "É uma chance de desenvolver novas habilidades, adquirir experiência e enriquecer o currículo", afirma.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site concursos.ufms.br. É importante que os candidatos leiam atentamente os editais, tanto o geral quanto o específico da vaga desejada, para verificar as exigências e os documentos necessários.

*Com informações da UFMS