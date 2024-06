VÍDEO | Fórum sobre felicidade nos negócios reuniu altas lideranças em MS

O 20º CEO Fórum da Amcham, realizado nessa terça-feira (18), em Campo Grande, reuniu quase 300 líderes empresariais, entre empreendedores e executivos de carreira.

Os palestrantes Daniela Plesnik, executiva sênior na área de Recursos Humanos e Chief Happiness Officer (Gestor Executivo de Felicidade, na tradução livre); Alexandre Brito, CEO da Mineração Jundu, empresa multinacional com 65 anos de história, fornecedora de areias industrias e ligada a outras grandes marcas como Saint-Goban e Sibelco; e Eugênio Mussak, sócio-conselheiro Vida Simples, com 13 livros publicados relacionados a Comportamento Humano, Gestão de Pessoas, Liderança, Estratégia e Mudanças; mostraram como promover a felicidade no ambiente de trabalho pode ser estratégica para o sucesso nos negócios.

