Na coluna Cidadania e Sustentabilidade desta segunda-feira (12), Silvio Barros comentou a decisão da Volkswagen de fabricar carros híbridos no Brasil. A marca anunciou a ampliação do seu plano de investimentos no Brasil e deve iniciar a fabricação dos seus dois primeiros veículos híbridos no país até 2028.

