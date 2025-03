Prefeitura de Três Lagoas encerra 2ª etapa do Periferarte

Os dias 14 e 15 de março foram marcados pelo encerramento da segunda etapa do Periferarte, ação que busca movimentar as lideranças comunitárias em Três Lagoas, realizado na prefeitura. O líder comunitário do bairro Paranapungá, Celso José de Souza, explicou sobre as reuniões e palestras realizadas neste evento. “Foram dois dias fantásticos de conhecimento, onde trouxeram informações a respeito de legislação e comercialização de produtos feitos artesanalmente. A forma de se conduzir esses processos, foi o forte destes dois dias”, afirmou.

Celso afirma também que a participação de outros bairros e comunidades nessas lideranças já esteve melhor. “Hoje, as pessoas infelizmente perderam essa percepção da importância do líder comunitário, e a gente vêm por essas etapas resgatando isso. As pessoas vão desacreditando quando não tem local de voz”, enfatizou.