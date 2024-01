Festa de São Sebastião é uma tradição de sucesso há mais de 140 anos

O tradicional evento religioso aconteceu no dia 19 de Janeiro, teve início com o almoço às 11h da manhã, como manda a tradição entre os momentos especiais da festa aconeceu a missa, seguida da chegada da bandeira, às 16 horas o levantamento do mastro, o momento de devoção com a realização do terço e no início da noite o acender da fogueira. Vale destacar também a realização do tradicional leilão que ajuda nos custos da festa.

Foram servidos pratos típicos e doces desde o horário do almoço até o encerramento, com destaque para os um dos pratos mais apreciados da festa, macarrão com frango da Norminha.

A festa em homenagem a São Sebastião teve como festeiros Rogério e Aparecida "Cidinha" e contou com a apresentação do Grupo Horizonte até às 3 horas da manhã.

Acompanhe todos os momentos dessa tradicão que já acontece a 144 anos: