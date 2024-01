A festa centenária em louvor a São Sebastião que acontece no centro comunitário do Córrego do Ouro (a 26 quilômetros da cidade) começa às 11h nessa sexta-feira (19).

A programação prevê toda a parte religiosa, além do tradicional almoço e o bailão de forró com o Trio Horizonte. Acompanhe a reportagem completa e a expectativa para a festa: