Homem compra moto de falso anunciante e perde R$ 5 mil

Um homem de 47 anos de idade foi vítimas de um golpe em Paranaíba ao comprar uma moto de um falso anunciante em rede social. O comprador viu o anúncio de uma motocicleta vermelha ano 2017 pelo valor de R$5mil. Após negociações, comprou a motocicleta do falso anunciante, que se passou por advogado.

Conforme boletim de ocorrência, ao comprador, o vendedor se referia como advogado, inclusive postou a foto da família do advogado no status do WhatsApp que usou para aplicar o golpe.

O golpista enganou ainda o verdadeiro anunciante da moto e pediu para ambos mentirem um para o outro, onde disse que havia comprado um terreno de outra pessoa e daria a motocicleta Honda Biz como parte do pagamento. Ele pediu para o vendedor não comentar o valor combinado, pois iria passar a motocicleta por um valor maior e disse para o comprador apenas olhar e ficar com a motocicleta caso gostasse, e não era para comentar valor.

O golpista induziu ambas as partes a se deslocarem até o Cartório do 1º Ofício onde o comprador acabou efetuando um PIX no valor de R$5 mil para a conta de uma terceira pessoa.