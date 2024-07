IFMS assina termo de doação de área para construção de sede

Na segunda-feira (21) o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), assinou o termo de doação da área de 50 mil metros quadrados de área para a construção da sede da instituição. O terreno, localizado às margens da BR-158 na Vila Santo Antônio, tem acesso a redes de água, energia, internet e telefonia, além de uma quadra esportiva coberta de 600 m².

“A implantação do Campus Paranaíba representa um avanço para o IFMS, consolidando nossa presença em Mato Grosso do Sul. Com este novo campus, o Instituto amplia sua capacidade de atendimento e reafirma seu papel na promoção da educação profissional e tecnológica no Estado”, celebra a reitora Elaine Cassiano.

O Plano destaca que o novo campus atuará com foco em quatro principais áreas: Tecnologia da Informação, Agropecuária, Gestão de Negócios, e Educação. A definição dessas áreas é baseada no perfil socioeconômico regional.

A projeção da capacidade de atendimento do campus é de 1.400 estudantes, sendo que 80% das vagas serão destinadas para cursos técnicos, respondendo à demanda identificada por formação técnica na região.

