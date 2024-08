Incêndios em terrenos baldios e zona rural aumentam e Poder Público se une para identificar autores

O Corpo de Bombeiros Militares em Paranaíba reuniu uma força tarefa envolvendo órgãos da segurança pública e Poder Judiciário para combate a incêndios florestais. O comandante do 2ºSGBM/5º GBM, capitão Hoanderson de Sá informou que por determinação da Justiça, desde o dia 23 de julho está acionando a Policia Militar, Policia Civil e Perícia em todos os casos de incêndios atendidos seja em área urbana ou rural.

"Há cerca de dois meses o Corpo de Bombeiros iniciou parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, onde são informados os locais com ocorrências atendidas e as notificações estão sendo realizadas no âmbito do município", diz o comunicado.

O capitão informou ainda que todos os locais visitados pelo efetivo da guarnição, em casos de incêndio, serão alvos de Inquérito Policial, com investigação e responsabilização nos termos da legislação vigente. “Atear fogo em qualquer vegetação, sem autorização dos órgãos competentes é crime”, advertiu.

