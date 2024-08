Jovem agride a mãe, é contido pelo pai e vai preso

Um jovem de 18 anos que agrediu sua genitora no sábado (24), por volta das 9h30, ele foi encontrado com uma faca em mão logo após fugir do local das agressões.

Segundo a PM, a central de atendimento da Polícia Militar recebeu denúncia de que um indivíduo estava agredindo a própria mãe em rua residência localizada na Avenida Coronel Augusto Correa da Costa. Os policiais militares foram até o local e encontraram a senhora de 43 anos que informou que seu filho é usuário de drogas, disse que ele a agrediu, derrubando-a no solo, momento em que sua filha interveio em luta corporal com o mesmo e conseguiu cessar as agressões.

A senhora se encontrava com hematomas em seu braço esquerdo. Os policiais foram até a casa localizada na Rua Edson Ferreira Moraes, no Jardim América, onde o pai do autor, que estava o seguindo e encontrou. O indivíduo foi encontrado com uma faca em mão, mas jogou ao solo ao receber ordem da polícia militar para largasse a arma. Os policiais deram voz de prisão ao autor de 18 anos e encaminharam-no para a delegacia de polícia para as demais providências legais.