Na Sáude, Robson pretende aumentar repasse para Santa Casa

Durante entrevista na manhã desta quarta-feira (11), Robson Rezende apresentou propostas para a área da saúde, e entre as propostas, está o aumento no repasse para médicos que atendem na Santa Casa, além disso, está a parceria com médicos do município para realização de exames e procedimentos hospitalares.

“Sim, é possível o município repassar mais recursos para nossa saúde”, apontou.

O candidato ainda falou sobre o desenvolvimento da região, com isso aumento de renda da população, com capacitação de mão de obra, que segundo ele, é um grande gargalo. Entre as propostas está benefícios fiscais para atração de novos investimentos. Além disso, para ele, um gestor sério também é fundamental para o atração de novos empregos.

