Paranaíba recebe reforço de efetivo da PM e Garras durante Carnaval

Paranaíba receberá ao menos 30 policiais militares a mais durante o período de Carnaval, também haverá presença de policiais do Garras. As forças de segurança trabalham em conjunto com o objetivo de garantir um Carnaval seguro a todos. Neste ano haverá câmeras de segurança na Avenida Major Francisco Faustino Dias.

Para os dias de Carnaval em Paranaíba será proibida a entrada com garrafas de vidro e também revista pessoal nos pontos de entrada, que será realizada com o apoio da segurança privada. Também algumas vias deverão ser interditadas, dando mais segurança e evitando acidentes.

O alerta para os dias de festa é para o consumo excessivo de bebida alcoólica, o que acaba acarretando em vias de fato, embriaguez ao volante.

