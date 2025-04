Acadêmicos organizam mobilização em prol de maior segurança na região da Fadir

Entrevista

Psicóloga Evelin Reinisch fala sobre o trabalho multiprofissional do Espaço Reintegrar

A psicóloga Evelin Reinisch, proprietária do Espaço Reintegrar, foi a entrevistada desta quinta-feira (10), do quadro Vitrine de Negócios, do Programa Microfone Aberto e destacou o trabalho multiprofissional que é realizado pela clínica. “É uma clínica especializada no Transtorno do Neurodesenvolvimento com sedes em Campo Grande, Dourados e Maracaju. O intuito da clínica é trazer […]