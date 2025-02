Baixa adesão à vacina contra dengue preocupa autoridades de saúde

EDUCAÇÃO

Mais de 30 mil alunos iniciam ano letivo nas escolas municipais de Dourados

As aulas na Rede Municipal de Ensino de Dourados começam nesta segunda-feira (10), marcando o início do ano letivo de 2025. Cerca de 30 mil alunos retornam às atividades nas escolares distribuídas pela cidade e zona rural, sendo 46 escolas municipais e 39 Centros de Educação Infantil (Ceim’s). Segundo as informações da Secretaria Municipal de […]