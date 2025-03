Com decisão nos pênaltis, DAC está fora do Estadual

O Dourados Atlético Clube (DAC) lutou, mas está fora do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. Após confronto realizado na tarde deste domingo (09), no Estádio Douradão, o time da casa recebeu o Águia Negra, de Rio Brilhante. Essa foi a partida de volta da segunda fase, no tempo regulamentar, o DAC venceu por 2 a 1, mas o saldo de gols levou a disputa para os pênaltis onde o Águia venceu por 3 a 1.

Com o resultado, o DAC está fora do campeonato e o Águia Negra tem pela frente o Ivinhema na semifinal. Na rodada de dia, Águia e Ivinhema jogam no próximo domingo (16), às 17h, no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante. A volta acontece no dia 23, às 17h, no Estádio Saraivão.

Também no último domingo (09), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, o Operário venceu o Costa Rica por 3 a 1 e avançou para semifinal com duas vitórias. O adversário será a Portuguesa/FC Pantanal, com jogos nos dias 16 e 23, às 16h, nas Moreninhas.