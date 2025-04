‘Conectando o time na essência e valores da empresa’ é tema de debate na Aggistec Pantanal 2025 

A programação da segunda edição da Aggistec Pantanal, Feira de Tecnologia Agrícola segue nesta sexta-feira (25), no auditório da Associação Comercial de Dourados (Aced).

Às 17h30 acontece a Mesa Redonda “Conectando o time na essência e valores da empresa” com a participação de Makeli Bombassaro – Coordenadora de RH CORPAL, Silvana Mendieta Benites – Coordenadora Recursos Humanos JBS e William Carlos Fernandes – Diretor executivo WCF Consultoria.

“A feira reúne várias empresas, de diversos segmentos e o que elas têm de melhor em tecnologia para que o cliente possa utilizar da melhor maneira possível”, destacou Ricardo Gonçalves, diretor executivo da empresa Aggis Tecnologias Integradas, que é um dos organizadores do encontro.

Confira a programação completa:

14h às 15h – MESA REDONDA- Manuseio e armazenamento de produtos químicos com Adriana Ferreira Flores – Engenheira de segurança do trabalho iPEGE, Martha Rachel Franco Leite – Técnica em Segurança do Trabalho Impasa e Dr. Diógenes José de Carvalho – Médico do trabalho MedTrab.

16h às 17h15 – MESA REDONDA – Planejamento sucessório transição harmoniosa entre gerações com Malena May Strieder – Agro Jmay e diretora financeira APROSOJA, Mélani Maganha – Antaris Agronegócios Ltda, Fabiano Friske – Especialista em Desenvolvimento de Pessoas e Helvio Bilibio de Jesus – Agrônomo e produtor rural.

17h30 às 18h45 – MESA REDONDA- Conectando o time na essência e valores da empresa com Makeli Bombassaro – Coordenadora de RH CORPAL, Silvana Mendieta Benites – Coordenadora Recursos Humanos JBS e William Carlos Fernandes – Diretor executivo WCF Consultoria.

19h às 19h40 – PALESTRA – Experiências do caminho com Cláudio Alves – Escritor, Palestrante e Mentor de Líderes