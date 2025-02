Corinthians marca contra e empata com a Venezuela na pré-Libertadores

Campeão em 2012, o Corinthians fez a sua estreia na fase preliminar da Conmebol Libertadores 2025 com empate de 1 x 1 contra o time da casa, o Universidad Central, na noite desta quarta-feira (19), em partida realizada no Estádio Olimpico, em Caracas, na Venezuela.

No jogo de ida nesta segunda fase da competição, o Corinthians dominou o primeiro tempo, imprimindo um ritmo forte de jogo e tomando as posses de bola. Aos 17 minutos Raniele, sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído por Breno Bidon que, em menos de um minuto em campo, recebeu um carrinho de Charlis Ortiz, da Venezuela, que acabou levando cartão amarelo.

Apesar do controle do jogo, o Corinthians teve dificuldade de finalizar os lances e o primeiro gol só saiu aos 37 minutos, quando Memphis Depay passou para André Carillo que abriu o placar.

No segundo tempo o Corinthians não aproveitou as oportunidades e, aos 29 minutos, após cruzamento, Zapata cabeceou, Hugo Souza defendeu e a bola bateu em João Pedro Tchoca, que marcou gol contra e empatou para os venezuelanos.

A Pré-Libertadores é a fase eliminatória no caminho para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Agora o Corinthians precisa de uma vitória na próxima quarta-feira (26), no jogo de volta na Neo Química Arena, para garantir a vaga na terceira fase preliminar da Libertadores. Em caso de um novo empate a decisão do classificado será definida nas penalidades.

O vencedor entre Corinthians e Universidad Central, da Venezuela, enfrenta o vencedor de Barcelona e El Nacional. Quem avançar fica com uma vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Apesar do resultado, o Timão segue a tradição e permanece invicto em jogos na Venezuela. Ao todo foram 11 jogos no país, sendo 9 vitórias e 2 empates, com 28 gols marcados e 10 sofridos.