Daniel Júnior fala sobre a presidência da União de Câmaras de Vereadores de MS

O vereador Daniel Júnior (PP), que venceu as eleições da UCVMS (União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul), foi o entrevistado desta terça-feira (8) do Programa Microfone Aberto.

“É importante explicar para a população douradense que vamos assumir uma nova função, mas não vamos deixar de ser vereador na nossa cidade, pelo contrário, continuo focado no trabalho aqui em Dourados e agora também representando os mais de 800 vereadores do nosso Estado, fortalecendo o mandato dos vereadores e consequentemente o Poder Legislativo”, explicou.

Ele vai assumir a presidência da entidade, depois de receber 54,4% dos votos, que corresponderam a 196 votos na eleição, que aconteceu na quarta-feira, dia 2 de abril, em Campo Grande. A diferença foi de apenas 32 votos entre os dois candidatos ao cargo.

Dos 79 municípios de MS com câmaras de vereadores, apenas 32 são associadas à UCVMS, totalizando 403 parlamentares e 360 compareceram à eleição.

Confira a entrevista na íntegra: