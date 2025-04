Dourados antecipa pagamento de 9.348 servidores com folha de R$ 58 milhões

TURISMO

Empresários da gastronomia, hotéis, agências e cultura se reúnem para fortalecer o setor

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) realiza no dia 29 de abril, às 15h30, a primeira edição da nova fase da Roda Empresarial, com foco no segmento do Turismo. O encontro é gratuito e destinado a empresários e profissionais que atuam em áreas como hotéis, restaurantes, agências de viagens, cultura e lazer. As […]