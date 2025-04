ENTREVISTA

Cenário do agronegócio levanta discussão sobre recuperação judicial

Na manhã desta segunda-feira (14) o advogado Edgar Fernandes foi o entrevistado do programa Microfone Aberto e falou sobre a recuperação judicial do produtor rural. O atual cenário do agronegócio, com diversas perdas de safra, levanta a discussão. O advogado explica as situações onde cabe a recuperação e como fazer. Confira a entrevista na íntegra: