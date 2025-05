FFMS apoia campanha Maio Laranja

ENTRADA GRATUITA

Rodeio e provas equestres marcam início da 59ª Expoagro

A programação da 59ª Expoagro tem início às 10h desta sexta-feira (09), com a volta das provas equestres ao Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, já a noite será marcada por um dos momentos mais aguardados da feira, com o início do circuito de rodeio, com entrada gratuita. A competição começa às 10h, com […]