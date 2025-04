Funed oferece atividades físicas gratuitas no Parque do Lago e no Campo do Zé Tabela

Estão de volta, as atividades físicas gratuitas promovidas pela Fundação de Esportes de Dourados (Funed). A ação é voltada ao público adulto como forma de incentivar a atividade física e a melhoria na qualidade de vida da população.

Os treinos acontecem às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, no Parque do Lago (Jardim Flórida). Às terças e quintas-feiras, às 17h30 às 18h30, acontecerão no Campo Zé Tabela (Jardim dos Estados) ainda em fase de inscrições.

As aulas são gratuitas e abertas a todos os moradores dessas regiões. As inscrições continuam abertas e podem ser feitas com a professora Duda, no número (67) 99333-4260.

O treino funcional é oferecido com exercícios voltados para o condicionamento físico, fortalecimento muscular e bem-estar da pessoa adulta.

