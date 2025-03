Governador anuncia investimentos na infraestrutura de Dourados e na rodovia MS-276

Em Dourados nesta sexta-feira (14), o Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), visitou no período da tarde, o Centro Estadual de Educação Profissional Professora Evanilde Costa da Silva para acompanhar a reforma e ampliação da unidade.

Ainda nesta tarde, ele entregou a obra de revitalização do campo de futebol Zé Tabela, onde assinou a obra de recapeamento da rodovia MS-276, entre os municípios de Dourados e Deodápolis e ainda assinou dois convênios para a restauração de diversas ruas do Jardim Água Boa, bairro mais populoso de Dourados.

“Estamos trabalhando com planejamento, fazendo investimentos que melhoram a vida das pessoas e seguiremos junto com nossa equipe trazendo obras de infraestrutura, esporte, lazer, saúde e educação para Dourados”, destacou Riedel.

O Campo do Zé Tabela, localizado no Jardim dos Estados, foi revitalizado pelo Governo do Estado, garantindo um espaço adequado para a prática esportiva e o lazer. A reforma inclui a modernização da estrutura, implantação de gramado sintético, iluminação em LED e melhorias na arquibancada, vestiários e parquinho.

Durante a solenidade, o prefeito Marçal Filho destacou a importância do esporte como ferramenta de inclusão social. “Investir em infraestrutura esportiva proporciona mais qualidade de vida e incentiva o esporte como alternativa para crianças e jovens”, afirmou.

Recapeamento

O Jardim Água Boa, bairro mais populoso de Dourados, receberá obras de recuperação asfáltica. O projeto visa melhorar a mobilidade urbana e garantir mais segurança no trânsito. O primeiro convênio, no valor de R$ 10 milhões, prevê a restauração do asfalto, drenagem de águas pluviais e sinalização viária do quadrilátero entre as ruas Itamarati e Áurea de Mattos Carvalho, e entre as ruas Cafelândia e Ediberto Celestino de Oliveira.

Já na rodovia MS-276, ao todo serão investidos R$ 147,7 milhões de recursos estaduais na obra de recapeamento. A obra será dividida em dois lotes, a primeira autorizada pelo governador nesta sexta-feira prevê a restauração de 29,7 km da estrada, entre a BR-163 e o limite dos municípios de Dourados e Fátima do Sul. Neste trecho serão investidos R$ 63,9 milhões do Estado.

As ordens de serviço foram assinadas pelo governador Eduardo Riedel, pelo vice-governador José Carlos Barbosinha, pelo prefeito Marçal Filho e pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e deram ciência aos termos a ministra da Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, além da senadora Soraya Thronicke, os deputados federais Beto Pereira, Geraldo Resende e Rodolfo Nogueira, e os deputados estaduais Paulo Corrêa, Renato Câmara, Lia Nogueira e Zé Teixeira.