Graves acidentes deixam duas pessoas mortas nas rodovias de Dourados

A noite do último domingo (09) foi marcada por dois acidentes fatais registrados em rodovias de Dourados. Um adolescente de 17 anos e um jovem de 25 foram à óbito.

O primeiro caso foi um atropelamento no início da noite, na Rodovia MS-156, que liga Dourados à Itaporã, onde o adolescente identificado como Ruan, de 16 anos, residente na Aldeia Jaguapiru, foi atropelado enquanto tentava atravessar a via. Ele foi atingido por um veículo Ford Fusion, dirigido por um homem de 34 anos, morador de Itaporã.

A vítima morreu no local. De acordo com informações policiais, o motorista afirmou que o jovem pulou na frente do veículo, impossibilitando qualquer reação. Ao perceber a gravidade da situação, o motorista deixou o local alegando questões de segurança, mas seguiu até a sede do Corpo de Bombeiros de Dourados, onde comunicou o ocorrido e permaneceu à disposição das autoridades.

Foi realizado o teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. O homem foi preso em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 7.060 e, caso o pagamento seja efetuado, ele poderá responder ao processo em liberdade. As circunstâncias do acidente ainda seguem em investigação.

Capotamento na BR-463

O segundo caso aconteceu perto das 23h, na Rodovia BR-463, na rotatória em frente ao Clube de Laço e que dá cesso ao Aeroporto Municipal, onde Genilson Cabreira Reginaldo, de 25 anos, também residente na Aldeia Jaguapiru, morreu após perder a direção do veículo Fiat Siena, que capotou várias vezes.

Com o impacto, Genilson foi arremessado do carro e morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro.