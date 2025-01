Hospital Universitário da UFGD terá novas residências médicas

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), integrante da Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), inicia 2025 com a aprovação de dois novos programas de residência médica: Radiologia e Saúde Indígena.

Os programas fortalecem a formação de especialistas no Sistema Único de Saúde (SUS) e promovem inovação na assistência. As aprovações foram oficializadas recentemente pelo Ministério da Educação (MEC).

“Após os 6 anos de estudo, mesmo com exaustiva carga horária e a conclusão do curso de Medicina, a residência médica tem um papel importante na continuidade da formação técnica e desenvolvimento do médico” – Dr. Mauro Nakayama.

O médico radiologista do HU/UFGD, Dr. Mauro Nakayama, explica que serão disponibilizadas duas bolsas de acesso direto, e a princípio com duração de três anos, proporcionando ao médico residente treinamento e competências para atuação nas principais áreas da Imagem em Medicina (raio-x, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética), acompanhados de preceptores titulados.

Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Aprovada em 20 de dezembro de 2024 (Parecer 1047/2024 da CNRM) é destinada a formar especialistas altamente capacitados no uso de tecnologias avançadas para diagnóstico, fundamentais para tratamentos mais precisos e eficazes.

Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade – Saúde Indígena

Aprovada em 13 de dezembro de 2024 (Ano adicional, Parecer 862/2024 da CNRM), é uma subespecialidade pioneira no Brasil. Este programa foca na atenção à saúde da população indígena, com abordagem inclusiva e culturalmente sensível, fortalecendo a atuação em áreas de alta prioridade no SUS.

O edital para os novos programas de residência está em fase de elaboração e será divulgado em breve, conforme informou a Rede Ebserh.