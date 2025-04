Iniciativa privada deve injetar R$ 4 bilhões em Dourados

Maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul, Dourados tem previsão para receber cerca de R$ 4 bilhões em investimentos da iniciativa privada nos próximos três anos, segundo o secretário municipal de planejamento, Fábio Luíz, que destaca os trabalhos para desburocratizar o empreendedorismo na cidade.

A afirmação foi realizada durante coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (10), onde prefeito e secretários divulgaram o balanço dos primeiros 100 dias de gestão. Fábio Luíz afirma que um grupo de atendimento técnico de apoio ao empreendedorismo tem atuado para atender empresários de fora que querem investir no município. O objetivo é desburocratizar o processo para o empreendedorismo, com maior agilidade e acesso aos serviços necessários de cada secretaria.

“Hoje a gente pode falar que para os próximos três anos, só na iniciativa privada, a gente tem uma margem em torno de R$ 4 bilhões de investimentos na cidade, em usinas, indústrias, incorporadoras, empresas que estão vindo pra cá, além de empreendimentos imobiliários verticais, como as três torres de 44 andares que serão construídas na cidade, se tornando o maior prédio do Mato Grosso do Sul, com um investimento de meio bilhão de reais. Estamos trabalhando nesses 100 dias para poder atender melhor o empreendedor e dar para ele essa resposta mais rápida”, ressalta.

“Dourados é um atrativo natural, a demanda está sendo grande, a dificuldade é conseguir lugar para tudo isso. Nós temos empresas que vieram procurar aqui para investir R$ 280 milhões. Nós solicitamos, junto ao governo do Estado, a administração do Distrito Industrial, que hoje é feita pelo Estado. Então, nós estamos plantando, trabalhando, para que esses investimentos venham a acontecer aqui na nossa cidade. Eu posso garantir que o interesse é grande, Dourados cresce a níveis superiores”, afirma Antônio Freire, secretário municipal de desenvolvimento econômico, inovação e turismo.