Inmet emite novo alerta de chuvas intensas e ventos fortes para Dourados

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um novo alerta para Dourados sobre a possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes de hoje até às 10h desta quarta-feira.

De acordo com o Guia Tempo da Embrapa de Dourados, nesta terça-feira até o momento, já choveu 36 milímetros em uma hora. A temperatura mínima registrada às 14h44 foi de 20.2ºC, uma queda de 8º na temperatura que registrava máxima de 28.3ºC às 11h18.

Segundo o alerta do INMET, as chuvas podem atingir até 50 mm ao longo do dia, com ventos que podem alcançar 60 km/h. As condições climáticas indicam muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas tanto na tarde quanto no período da noite de hoje.

O coordenador da Defesa Civil, Johnes Santana, informou que apenas pequenas ocorrências foram registradas por enquanto. Em caso de emergência, a população deve procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.