Inscrições para 15ª Feira Criativa do MS estão abertas

A tradicional Feira Criativa do MS chega à sua 15ª edição no próximo dia 4 de maio, no Parque dos Ipês, e as inscrições para expositores já estão abertas.

De acordo com a organização, o evento é mais do que um simples espaços de venda, mas sim um encontro que fortalece o comércio criativo, promove a economia local e conecta empreendedores a um público que valoriza o feito à mão, a originalidade e a cultura. “Buscamos oferecer uma experiência enriquecedora para todos, com arte, gastronomia e troca de ideias”.

A 15ª edição da Feira Criativa do MS acontece dia 4 de maio, das 17h às 22h, no Espaço da Feira do Parque dos Ipês, em Dourados. Clique aqui para se inscrever.

Após o encerramento das inscrições, a organização irá fazer a seleção dos participantes.